https://news.day.az/azerinews/1807475.html Bakıda yeni yol nişanları quraşdırılır - "Yol verməklə dönmək olar" Bakıda yeni yol nişanları quraşdırılır. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, söhbət Bakının bir neçə kəsişməsində rast gəlinən qırmızı işıqda belə sağa dönməyə icazə verən xüsusi nişandan gedir. Məlumata görə, sözügedən nişan sağa dönməyə daimi icazə verir və üzərində "Yol verməklə dönmək olar" yazısı əks olunub.
