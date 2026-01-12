Mükəmməl qaynadılmış yumurtanın sirri: Peşəkarlar onu necə soyudur?
Çox vaxt yumurtanı qaynatdıqdan sonra sadəcə kənara qoyub soyumasını gözləyirik. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, bu, yumurtanın həddindən artıq bişməsinə, sarısının ətrafında yaşılımtıl təbəqənin yaranmasına və qabığının çətin soyulmasına səbəb olur.
Day.Az ideal nəticə üçün riayət etməli olduğunuz qaydaları təqdim edir:
Peşəkar mətbəxlərdə ən çox istifadə edilən üsul yumurtaları qaynar sudan çıxaran kimi dərhal buzlu su ilə dolu qaba qoymaqdır. Bu "termik şok" bişmə prosesini anında dayandırır. Bu üsul sayəsində yumurta sarısı parlaq sarı rəngdə qalır.
Yumurta daxildən büzülür və qabıqla ağının arasında boşluq yaranır, nəticədə qabıq çox rahat soyulur.
Yumurtaları buzlu suda nə qədər saxlamalı olduğunuz vacibdir. Əgər onları dərhal yeyəcəksinizsə, 2-3 dəqiqə kifayətdir. Lakin yumurtaları soyuducuda saxlayacaqsınızsa, onların tamamilə soyuması üçün buzlu suda ən azı 10-15 dəqiqə saxlanılması tövsiyə olunur.
Yumurtalar buzlu suyun içində ikən onları bir-birinə və ya qabın kənarına vuraraq qabıqlarını azca çatladın. Su çatların arasından içəri daxil olaraq membranı yumşaldacaq və qabıq sanki öz-özünə soyulacaq.
Bir çoxumuz yumurtanı krantın altında soyuq suya tuturuq. Lakin bu üsul yumurtanın daxili temperaturunu dərhal sala bilmir. Daxili temperatur yüksək qaldığı üçün yumurta "öz istisində" bişməyə davam edir və nəticədə sarısı rezin kimi bərk olur.
Mükəmməl teksturaya sahib yumurtaları soyutduqdan sonra qabığı ilə birlikdə soyuducuda 1 həftəyə qədər saxlaya bilərsiniz. Soyulmuş yumurtaların isə həmin gün istehlak edilməsi məsləhətdir.
