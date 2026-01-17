Evdə etdiyiniz bu səhv astmaya səbəb olur – DİQQƏT
Döş qəfəsi xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Dr. Klaus Veber klinikasına müraciət edən 45 yaşlı qadın xəstədə astmanın səbəbini araşdırarkən diqqətçəkən faktlar üzə çıxarıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, astma xəstəliyindən əziyyət çəkən qadında xəstəliyin yaranma səbəbi əvvəlcə müəyyən edilə bilməyib. Dr. Veber xəstənin ev şəraiti ilə bağlı apardığı sorğu zamanı qadının paltarlarını radiator üzərində qurutduğu məlum olub. Bundan sonra evdən hava nümunəsi götürülərək müayinəyə göndərilib.
Aparılan araşdırma nəticəsində hava nümunəsində "Aspergillus" göbələyinə aid sporlar aşkar edilib. Bildirilir ki, bu sporların sıxlığı normal göstəricidən 50 dəfə yüksək olub. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bir dəfə paltar qurutmaq təxminən 2 litr buxar yaradır və pəncərələr bağlı olduqda evdə rütubət səviyyəsi 70-80 faizə qədər yüksəlir. Bu isə göbələklərin sürətlə çoxalması üçün əlverişli şərait yaradır.
Qeyd olunur ki, insanlar bu sporları nəfəs aldıqda, onlar ağciyərlərə yerləşir. İmmunitet sisteminin reaksiyası nəticəsində iltihab yaranır və bu proses astmanın inkişafına səbəb olur.
Araşdırmada ümumilikdə 300 astma xəstəsi iştirak edib. Onlardan 180 nəfərinin paltarlarını evdə, xüsusilə yataq otağında qurudduğu müəyyən edilib. Sağlam nəzarət qrupunda isə bu göstərici cəmi 13 faiz təşkil edib.
Dr. Klaus Veber xəstəsinə yataq otağında paltar qurutmağı qadağan edib. Üç ay sonra aparılan nəzarət müayinələri zamanı qadında astma əlamətlərinin tamamilə yox olduğu və dərman istifadəsinə ehtiyac qalmadığı bildirilib.
