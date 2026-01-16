"3 ildir Ağalıda yaşayırıq, xəstələnmirik"

Zəngilanın Ağalı kənd sakini sosial şəbəkədə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, izləyiciləri ilə maraqlı etirafını bölüşərək bildirib ki, kənddə üç ildir yaşadıqları müddətdə uşaqları xəstələnməyib:

"3 ildir burada yaşayırıq, uşaqlarımız bu müddətdə xəstələnməyib. Soyuq havada da gəzməyə çıxarmışam, qripin nə olduğunu bilmirik, viruslar yan keçir. Bakıya gedən kimi hiss edirəm ki, uşaqlar xəstələnəcək. Buradakı hava, torpaq o qədər təmizdir ki, uşaqları xəstəliklərdən qoruyur".

Sakinin bu açıqlaması sosial mediada maraqla qarşılanıb və kəndin təmiz havasının sağlamlığa faydası mövzusunda müzakirələrə səbəb olub.