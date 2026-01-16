https://news.day.az/azerinews/1809821.html "3 ildir Ağalıda yaşayırıq, xəstələnmirik" - VİDEO Zəngilanın Ağalı kənd sakini sosial şəbəkədə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, izləyiciləri ilə maraqlı etirafını bölüşərək bildirib ki, kənddə üç ildir yaşadıqları müddətdə uşaqları xəstələnməyib: "3 ildir burada yaşayırıq, uşaqlarımız bu müddətdə xəstələnməyib.
"3 ildir Ağalıda yaşayırıq, xəstələnmirik" - VİDEO
Zəngilanın Ağalı kənd sakini sosial şəbəkədə paylaşımı ilə diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, izləyiciləri ilə maraqlı etirafını bölüşərək bildirib ki, kənddə üç ildir yaşadıqları müddətdə uşaqları xəstələnməyib:
"3 ildir burada yaşayırıq, uşaqlarımız bu müddətdə xəstələnməyib. Soyuq havada da gəzməyə çıxarmışam, qripin nə olduğunu bilmirik, viruslar yan keçir. Bakıya gedən kimi hiss edirəm ki, uşaqlar xəstələnəcək. Buradakı hava, torpaq o qədər təmizdir ki, uşaqları xəstəliklərdən qoruyur".
Sakinin bu açıqlaması sosial mediada maraqla qarşılanıb və kəndin təmiz havasının sağlamlığa faydası mövzusunda müzakirələrə səbəb olub.
