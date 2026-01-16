https://news.day.az/azerinews/1809857.html Bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - SİYAHI Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq. Day.Az xəbər verir ki, torpaq müsabiqə və hərracları 18 fevral 2026-cı il tarixində keçiriləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 120 manatdan başlayaraq 10 800 manatadək dəyişir.
Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:
|Sıra № si
|Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə)
|Müsabiqə və ya hərrac
|Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu
|Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı
|Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili)
|Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla)
|Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla)
|Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir
|Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona
|Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi, çıxarışın nömrəsi və tarixi
|1
|Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|3 ha İcarə (15 il)
|33,10
|720.00 72.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 72 Əkin
|908012000865
|2
|Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 99
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|2.12 ha İcarə (15 il)
|23,40
|509.00 51.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 72 Əkin
|908012000866
|3
|Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 99
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|6.66 ha İcarə (15 il)
|73,50
|1598.00 160.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 72 Əkin
|908012000867
|4
|Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|5.1 ha İcarə (15 il)
|45,90
|1224.00 122.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 53 Əkin
|908012000868
|5
|Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|3 ha İcarə (15 il)
|27,00
|720.00 72.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 58 Əkin
|908012000869
|6
|Sabirabad rayonu Muğangəncəli Bələdiyyəsi (Salmanlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|2.3 ha İcarə (15 il)
|20,70
|345.00 35.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 41 Əkin
|909012002088
|7
|Sabirabad rayonu Muğangəncəli Bələdiyyəsi (Salmanlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|55.8 ha İcarə (15 il)
|65,80
|5636.00 564.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 32 Örüş
|909012002074
|8
|Sabirabad rayonu Quruzma Bələdiyyəsi (Quruzma kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|6.28 ha İcarə (15 il)
|7,40
|697.00 70.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 44 Örüş
|909012002102
|9
|Sabirabad rayonu Quruzma Bələdiyyəsi (Qəzli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|450 kv.m Satılır
|37,50
|6975.00 698.00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları Şərti yararsız
|909012002103
|10
|Sabirabad rayonu Qaralar Bələdiyyəsi (Məmişlər kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|26.75 ha İcarə (15 il)
|31,60
|2942.00 294.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 51 Örüş
|909012002097
|11
|Sabirabad rayonu Qaralar Bələdiyyəsi (Məmişlər kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|3.05 ha İcarə (15 il)
|3,60
|335.00 34.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 51 Örüş
|909012002095
|12
|Neftçala rayonu Qədimkənd Bələdiyyəsi (Aşağı Qaramanlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|45.9 ha İcarə (15 il)
|54,20
|5050.00 505.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 40 Örüş
|807012000269
|13
|Ağdaş rayonu Ləki bələdiyyəsi (Orta Ləki kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi
|4 ha İcarə (15 il)
|31,20
|440.00 44.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 42 Əkin
|903012001998
|14
|Göyçay rayonu Potu Bələdiyyəsi (Kürd kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|600 kv.m Satılır
|76,57
|10800.00 540.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup Bonitet balı 100
|408012001797
|15
|Göyçay rayonu İnçə Bələdiyyəsi (Dövranlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|1 ha icarə (15 il)
|9,00
|120.00 6.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 69 Əkin
|408012001809
|16
|Goranboy rayonu Səfikürd Bələdiyyəsi (Tatarlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|3 ha İcarə (15 il)
|8,50
|750.00 75.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Əkin
|509012002100
|17
|Qazax rayonu Qazax Bələdiyyəsi
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|87.4 kv.m İcarə (15 il)
|16,78
|200.00 20.00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I zona
|501012002873
|18
|Beyləqan rayonu Eyvazalılar Bələdiyyəsi (Tatalılar kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi
|23.51 ha İcarə (15 il)
|27,51
|2375.00 237.50
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 29 Örüş
|607012001954
|19
|Beyləqan rayonu Eyvazalılar Bələdiyyəsi (Tatalılar kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi
|1.2 ha İcarə (15 il)
|1,40
|121.20 12.10
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 29 Örüş
|607012001953
|20
|Şəki rayonu Turan Bələdiyyəsi (Turan qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-12
|17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
|3 ha İcarə (15 il)
|18,00
|150.00 8.00
