Bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır

Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, torpaq müsabiqə və hərracları 18 fevral 2026-cı il tarixində keçiriləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 120 manatdan başlayaraq 10 800 manatadək dəyişir.

 

Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:

Sıra № si Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) Müsabiqə və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi, çıxarışın nömrəsi və tarixi
1 Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 3 ha İcarə (15 il) 33,10 720.00 72.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 72 Əkin 908012000865
2 Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 99 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 2.12 ha İcarə (15 il) 23,40 509.00 51.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 72 Əkin 908012000866
3 Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 99 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 6.66 ha İcarə (15 il) 73,50 1598.00 160.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 72 Əkin 908012000867
4 Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 5.1 ha İcarə (15 il) 45,90 1224.00 122.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 53 Əkin 908012000868
5 Saatlı rayonu Qara Nuru Bələdiyyəsi (Qara Nuru kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 3 ha İcarə (15 il) 27,00 720.00 72.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 58 Əkin 908012000869
6 Sabirabad rayonu Muğangəncəli Bələdiyyəsi (Salmanlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 2.3 ha İcarə (15 il) 20,70 345.00 35.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 41 Əkin 909012002088
7 Sabirabad rayonu Muğangəncəli Bələdiyyəsi (Salmanlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 55.8 ha İcarə (15 il) 65,80 5636.00 564.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 32 Örüş 909012002074
8 Sabirabad rayonu Quruzma Bələdiyyəsi (Quruzma kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 6.28 ha İcarə (15 il) 7,40 697.00 70.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 44 Örüş 909012002102
9 Sabirabad rayonu Quruzma Bələdiyyəsi (Qəzli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 450 kv.m Satılır 37,50 6975.00 698.00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları Şərti yararsız 909012002103
10 Sabirabad rayonu Qaralar Bələdiyyəsi (Məmişlər kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 26.75 ha İcarə (15 il) 31,60 2942.00 294.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 51 Örüş 909012002097
11 Sabirabad rayonu Qaralar Bələdiyyəsi (Məmişlər kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 3.05 ha İcarə (15 il) 3,60 335.00 34.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 51 Örüş 909012002095
12 Neftçala rayonu Qədimkənd Bələdiyyəsi (Aşağı Qaramanlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 100 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 45.9 ha İcarə (15 il) 54,20 5050.00 505.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 40 Örüş 807012000269
13 Ağdaş rayonu Ləki bələdiyyəsi (Orta Ləki kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi 4 ha İcarə (15 il) 31,20 440.00 44.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 42 Əkin 903012001998
14 Göyçay rayonu Potu Bələdiyyəsi (Kürd kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 76,57 10800.00 540.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup Bonitet balı 100 408012001797
15 Göyçay rayonu İnçə Bələdiyyəsi (Dövranlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 1 ha icarə (15 il) 9,00 120.00 6.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 69 Əkin 408012001809
16 Goranboy rayonu Səfikürd Bələdiyyəsi (Tatarlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 3 ha İcarə (15 il) 8,50 750.00 75.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Əkin 509012002100
17 Qazax rayonu Qazax Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 87.4 kv.m İcarə (15 il) 16,78 200.00 20.00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I zona 501012002873
18 Beyləqan rayonu Eyvazalılar Bələdiyyəsi (Tatalılar kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi 23.51 ha İcarə (15 il) 27,51 2375.00 237.50 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 29 Örüş 607012001954
19 Beyləqan rayonu Eyvazalılar Bələdiyyəsi (Tatalılar kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi 1.2 ha İcarə (15 il) 1,40 121.20 12.10 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 29 Örüş 607012001953
20 Şəki rayonu Turan Bələdiyyəsi (Turan qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-12		 17 fevral 2026-cı il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 3 ha İcarə (15 il) 18,00 150.00 8.00