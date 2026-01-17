Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik İCMALI
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 55.7515 manat və ya 0.7 faiz artıb.
Trend-in məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 257.3936 manat və ya 3.4 faiz artaraq 7816.2362 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
5 yanvar
|
7488.6530
|
12 yanvar
|
7766.3055
|
6 yanvar
|
7594.7415
|
13 yanvar
|
7815.2230
|
7 yanvar
|
7589.1230
|
14 yanvar
|
7871.7395
|
8 yanvar
|
7532.8445
|
15 yanvar
|
7805.8560
|
9 yanvar
|
7588.8510
|
16 yanvar
|
7822.0570
|
Həftəlik orta qiymət
|
7558.8426
|
Həftəlik orta qiymət
|
7816.2362
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 12.6271 manat və ya 8.9 faiz artıb. Gümüşün bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti 149.13732 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 17.2058 manat və ya 13 faiz çoxdur.
|
|
5 yanvar
|
128.3883
|
12 yanvar
|
141.8783
|
6 yanvar
|
133.7874
|
13 yanvar
|
145.7699
|
7 yanvar
|
135.3634
|
14 yanvar
|
154.3277
|
8 yanvar
|
131.9002
|
15 yanvar
|
149.2053
|
9 yanvar
|
130.2183
|
16 yanvar
|
154.5054
|
Həftəlik orta qiymət
|
131.93152
|
Həftəlik orta qiymət
|
149.13732
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 4.9045 manat və ya 0.1 faiz artıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 131.3981 manat və ya 3.4 faiz artaraq 4003.585 manat təşkil edib.
|
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
5 yanvar
|
3731.2790
|
12 yanvar
|
3992.3140
|
6 yanvar
|
3964.6040
|
13 yanvar
|
3954.9140
|
7 yanvar
|
3972.7980
|
14 yanvar
|
4140.4350
|
8 yanvar
|
3867.7295
|
15 yanvar
|
3933.0435
|
9 yanvar
|
3824.5240
|
16 yanvar
|
3997.2185
|
Həftəlik orta qiymət
|
3872.1869
|
Həftəlik orta qiymət
|
4003.585
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 189.074 manat və ya 5.9 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 138.3647 manat və ya 4.7 faiz artaraq 3109.1844 manat olub.
|
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik
|
5 yanvar
|
2844.8395
|
12 yanvar
|
3187.8145
|
6 yanvar
|
2969.7215
|
13 yanvar
|
3094.7395
|
7 yanvar
|
3012.9865
|
14 yanvar
|
3240.3785
|
8 yanvar
|
2977.1250
|
15 yanvar
|
3024.2490
|
9 yanvar
|
3049.4260
|
16 yanvar
|
2998.7405
|
Həftəlik orta qiymət
|
2970.8197
|
Həftəlik orta qiymət
|
3109.1844
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре