Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik

Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın bir unsiyasının qiyməti 55.7515 manat və ya 0.7 faiz artıb.

Trend-in məlumatına görə, qızılın bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 257.3936 manat və ya 3.4 faiz artaraq 7816.2362 manat təşkil edib.

Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

5 yanvar

7488.6530

12 yanvar

7766.3055

6 yanvar

7594.7415

13 yanvar

7815.2230

7 yanvar

7589.1230

14 yanvar

7871.7395

8 yanvar

7532.8445

15 yanvar

7805.8560

9 yanvar

7588.8510

16 yanvar

7822.0570

Həftəlik orta qiymət

7558.8426

Həftəlik orta qiymət

7816.2362

Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti 12.6271 manat və ya 8.9 faiz artıb. Gümüşün bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti 149.13732 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə 17.2058 manat və ya 13 faiz çoxdur.

 

Gümüşün bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

5 yanvar

128.3883

12 yanvar

141.8783

6 yanvar

133.7874

13 yanvar

145.7699

7 yanvar

135.3634

14 yanvar

154.3277

8 yanvar

131.9002

15 yanvar

149.2053

9 yanvar

130.2183

16 yanvar

154.5054

Həftəlik orta qiymət

131.93152

Həftəlik orta qiymət

149.13732

Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 4.9045 manat və ya 0.1 faiz artıb. Platinin bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 131.3981 manat və ya 3.4 faiz artaraq 4003.585 manat təşkil edib.

Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

5 yanvar

3731.2790

12 yanvar

3992.3140

6 yanvar

3964.6040

13 yanvar

3954.9140

7 yanvar

3972.7980

14 yanvar

4140.4350

8 yanvar

3867.7295

15 yanvar

3933.0435

9 yanvar

3824.5240

16 yanvar

3997.2185

Həftəlik orta qiymət

3872.1869

Həftəlik orta qiymət

4003.585

Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində 189.074 manat və ya 5.9 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 138.3647 manat və ya 4.7 faiz artaraq 3109.1844 manat olub.

Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik

5 yanvar

2844.8395

12 yanvar

3187.8145

6 yanvar

2969.7215

13 yanvar

3094.7395

7 yanvar

3012.9865

14 yanvar

3240.3785

8 yanvar

2977.1250

15 yanvar

3024.2490

9 yanvar

3049.4260

16 yanvar

2998.7405

Həftəlik orta qiymət

2970.8197

Həftəlik orta qiymət

3109.1844
 