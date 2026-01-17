Aİ ölkələrində miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi çağırışları güclənir
Avropa İttifaqına üzv ölkələrdə mühafizəkar siyasi dairələr miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsini tələb edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, son aylarda mənşəyi və gəliş tarixi bəlli olmayan miqrantların daha fəal deportasiyası çağırışları gündəmə gəlib. Konservativ siyasətçilər mövcud mexanizmlərin qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısını almaqda yetərsiz olduğunu bildirirlər.
Aİ paytaxtlarında keçirilən debatlarda sığınacaq prosedurlarının sürətləndirilməsi, sənədsiz miqrantların identifikasiyasının təkmilləşdirilməsi və geri qaytarma razılaşmalarının genişləndirilməsi təklif olunur.
Tənqidçilər isə kütləvi deportasiyaların humanitar öhdəliklərə zidd ola biləcəyini vurğulayırlar.
Avropa Komissiyası təhlükəsizliklə humanitar məsuliyyət arasında balansın qorunmasının vacibliyini qeyd edir. Müzakirələrin Aİ səviyyəsində yeni təşəbbüslərlə nəticələnə biləcəyi bildirilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре