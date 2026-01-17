https://news.day.az/azerinews/1810141.html Şəmkirdə yük maşını ağaca çırpıldı - ölən var Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan "Ford Tranzit" markalı yük maşını idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza zamanı 1982-ci il təvəllüdlü Ş.Quliyev hadisə yerində ölüb.
Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "Ford Tranzit" markalı yük maşını idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb.
Qəza zamanı 1982-ci il təvəllüdlü Ş.Quliyev hadisə yerində ölüb.
Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
