Şəmkirdə minik avtomobili ağaca çırpılıb,

Şəmkirdə qəzada xəsarət alanlardan biri xəstəxanada ölüb.

APA-nın xəbərinə görə, həkimlərin səylərinə baxmayaraq ağır xəsarət alan 1985-ci il təvəllüdlü R.Süleymanovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Digər xəsarət alan 2001-ci il təvəllüdlü K.Məmmədovun vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

----------
09:23

Şəmkirdə minik avtomobili ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var.

APA-nın xəbərinə görə, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan "Hyundai Elantra" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxıb, yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində 1985-ci il təvəllüdü R.Süleymanov və 2001-ci il təvəllüdlü K.Məmmədov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onların vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.