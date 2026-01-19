Milyarderlərin sərvəti ötən il tarixi maksimuma çatdı
2025-ci ildə dünya üzrə milyarderlərin ümumi sərvəti tarixi maksimuma çataraq 18,3 trilyon ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə beynəlxalq "Oxfam" təşkilatı məlumat yayıb.
"Hazırda dünyadakı milyarderlərin ümumi sərvəti 18,3 trilyon dollara çatıb ki, bu da tarixdə qeydə alınmış ən yüksək göstəricidir. 2025-ci ildə bu sərvət 16 faizdən çox artıb ki, bu da son beş ilin orta artım tempindən üç dəfə sürətlidir",- təşkilatın hesabatında qeyd olunur.
2020-ci ildən bu yana milyarderlərin sərvəti ümumilikdə inanılmaz dərəcədə - 81 faiz artıb. Mütəxəssislərin qiymətləndirməsinə görə, dünyada milyarderlərin sayı da artaraq ilk dəfə 3 min nəfəri ötüb. "Bununla yanaşı, dünyada hər dörd nəfərdən biri yetərsiz qidalanmadan əziyyət çəkir, dünya əhalisinin demək olar ki, yarısı isə yoxsulluq şəraitində yaşayır", - materialda qeyd olunur.
