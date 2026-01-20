https://news.day.az/azerinews/1810596.html ABŞ səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı başsağlığı verdi - FOTO ABŞ səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı "X" platformasında başsağlığı verib. Day.Az xəbər verir ki, başsağlığı mətnində qeyd olunub:
"Bu gün biz Azərbaycan xalqı ilə birlikdə 1990-cı il yanvarın 20-də Sovet repressiyası zamanı həyatını itirmiş qəhrəman azərbaycanlıların xatirəsini ehtiramla yad edir, bu hüznlü gündə doğmalarını anan ailələrə dərin hüznlə başsağlığı veririk".
