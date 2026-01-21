https://news.day.az/azerinews/1810994.html Türkiyə bayrağına qarşı hörmətsizlik - 14 nəfər saxlanıldı Türkiyənin Mardin vilayətində Türkiyə bayrağına qarşı təxribat törədən 14 nəfər saxlanılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ədliyyə naziri Yılmaz Tunç məlumat yayıb. Nazir hazırda araşdırmaların davam etdirildiyini deyib.
