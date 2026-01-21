https://news.day.az/azerinews/1811006.html “Beşiktaş” “Qarabağ”ın rəqibinin futbolçusunu istəyir "Beşiktaş" transfer çalışmalarını davam etdirir. Day.Az xəbər verir ki, Trend bu barədə xarici KİV-lərə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, "qara qartallar" "Ayntraxt"ın (Frankfurt) yarımmüdafiəçisi Oskar Hoylundu heyətinə qatmağı planlaşdırır. "Beşiktaş 21 yaşlı norveçli futbolçu üçün frankfurt klubu ilə danışıqlara start verib.
“Beşiktaş” “Qarabağ”ın rəqibinin futbolçusunu istəyir
"Beşiktaş" transfer çalışmalarını davam etdirir.
Day.Az xəbər verir ki, Trend bu barədə xarici KİV-lərə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, "qara qartallar" "Ayntraxt"ın (Frankfurt) yarımmüdafiəçisi Oskar Hoylundu heyətinə qatmağı planlaşdırır.
"Beşiktaş 21 yaşlı norveçli futbolçu üçün frankfurt klubu ilə danışıqlara start verib.
Onun Almaniya klubu ilə müqavilə müddəti 2029-cu il iyunun 30-na qədərdir.
