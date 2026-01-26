10 ölkə Şimal dənizində nəhəng yaşıl enerji şəbəkəsi qurur
Böyük Britaniya və daha doqquz Avropa ölkəsi Şimal dənizində iri miqyaslı dəniz külək elektrik şəbəkəsinin qurulması barədə razılığa gəlib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, məqsəd köhnə neft hövzəsini "təmiz enerji anbarı"na çevirmək və 2030-cu illərdə bərpa olunan enerjinin payını kəskin artırmaqdır.
Razılaşmaya əsasən, müxtəlif ölkələrə birbaşa bağlanacaq dəniz külək stansiyaları və yüksək gərginlikli sualtı kabellər inşa ediləcək. Layihə çərçivəsində ümumilikdə 100 giqavatt gücündə enerji istehsalı nəzərdə tutulur ki, bu da 143 milyon evin elektrik tələbatını ödəməyə kifayətdir.
Öhdəliklər "Hamburq bəyannaməsi" ilə rəsmiləşdiriləcək və Böyük Britaniya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almaniya, İslandiya, İrlandiya, Lüksemburq, Niderland və Norveçin enerji nazirləri tərəfindən imzalanacaq.
Hökumətlər 2031-2040-cu illərdə hər il ən azı 5 giqavatt yeni dəniz külək enerjisi istehsalına dəstək verəcək.
