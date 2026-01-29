https://news.day.az/azerinews/1812766.html Kamran Əliyev onu hərbi prokuror təyin etdi Tərtər rayon prokuroru Əli Qurbanov vəzifəsindən azad edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş prokuror Kamran Əliyev Əmr imzalayıb. Baş prokurorun digər Əmri ilə Əli Qarbanov Tərtərin hərbi prokuroru təyin edilib. Qeyd edək ki, Tərtər Hərbi prokurorunun səlahiyyət müddəti bu gün başa çatırdı.
Kamran Əliyev onu hərbi prokuror təyin etdi
Tərtər rayon prokuroru Əli Qurbanov vəzifəsindən azad edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş prokuror Kamran Əliyev Əmr imzalayıb.
Baş prokurorun digər Əmri ilə Əli Qarbanov Tərtərin hərbi prokuroru təyin edilib.
Qeyd edək ki, Tərtər Hərbi prokurorunun səlahiyyət müddəti bu gün başa çatırdı.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре