"Tesla" iki modelin istehsalını dayandıracaq
"Tesla" şirkətinin baş direktoru İlon Mask şirkətin Model S və Model X modellərinin istehsalını 2026-cı ilin 2-ci rübünün sonuna qədər dayandıracağını açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qərar "Tesla"nın 2012-ci ildə satışa çıxarılan flaqman avtomobilləri olan Model S və 2015-ci ildə təqdim olunan Model X üçün bir dövrün sonunu simvollaşdırır. Şirkət 2023-cü ildə bu modellərin satışlarını ayrı-ayrılıqda dayandıraraq, onları "Cybertruck" və "Tesla Semi" ilə birlikdə "digər modellər" kateqoriyasına daxil etmişdi. Bu da satış rəqəmlərinin izlənməsini çətinləşdirmişdi.
2024-cü ilin sonuna qədər Model S və Model X satışlarının 50.000 ədədin altına düşəcəyi təxmin edilmişdi və bu proqnozlar zamanla doğrulub. Şirkət bu modellərin tədarüklərinin illik müqayisədə 30%-dən çox azaldığını bildirir.
"Tesla"nın Fremont zavodunda Model S və Model X üçün illik istehsal gücü 100.000 ədəd olsa da, zavod illərdir ki, bu gücün çox az bir hissəsi ilə fəaliyyət göstərir.
Bu dəyişiklik "Tesla"nın gələcək strategiyası və yeni modellərə, o cümlədən "Cybertruck" və "Tesla Semi"yə yönəlməsi ilə bağlı bir addım olaraq qiymətləndirilir.
