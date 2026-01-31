"Fənərbaxça"nın müdafiəçisi Super Liqada klubunu dəyişib

"Eyüpspor" "Fənərbaxça"dan icarəyə götürdüyü Emir Ortakayanı göndərib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb.

Məlumata görə, İstanbul nəhəngi türkiyəli müdafiəçini başqa kluba icarəyə verib. Emir mövsümün ikinci yarısında "Rizespor"un formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, Emir Ortakaya 2025-ci ilin iyulundan "Eyüpspor"da çıxış edirdi.