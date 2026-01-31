https://news.day.az/azerinews/1813193.html "Fənərbaxça"nın müdafiəçisi Super Liqada klubunu dəyişib "Eyüpspor" "Fənərbaxça"dan icarəyə götürdüyü Emir Ortakayanı göndərib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb. Məlumata görə, İstanbul nəhəngi türkiyəli müdafiəçini başqa kluba icarəyə verib. Emir mövsümün ikinci yarısında "Rizespor"un formasını geyinəcək.
