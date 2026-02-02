https://news.day.az/azerinews/1813434.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Gənclər Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Əminəm ki, Azərbaycan gəncləri öz uğurları, qələbə və nailiyyətləri xalqımızı daim sevindirəcək və ölkəmizin inkişafına layiqli töhfələrini verəcəklər."
