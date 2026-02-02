https://news.day.az/azerinews/1813436.html Prezident İlham Əliyev Gənclər Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Prezident İlham Əliyev rəsmi sosial şəbəkə hesablarında 2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Biz gənc nəslimizlə haqlı olaraq fəxr edə bilərik"
Prezident İlham Əliyev Gənclər Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev rəsmi sosial şəbəkə hesablarında 2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü".
