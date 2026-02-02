Prezident İlham Əliyev Gənclər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident İlham Əliyev rəsmi sosial şəbəkə hesablarında 2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"2 Fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü".