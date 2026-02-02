Musiqi - yadlaşma divarlarını dağıtmağa qadir olan bir dildir - Teymur Göyçayev "Tofiq Abbasovla Dialoq" verilişində - FOTO - VİDEO
"Baku Network" platformasında "Tofiq Abbasovla Dialoq" analitik videolayihəsinin növbəti buraxılışı yayımlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, verilişin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Xalq artisti, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin direktoru, dirijor Teymur Göyçayev olub.
O bildirib ki, regionumuza yeni nəfəs gətirmək lazımdır:
"Biz hərbi qarşıdurmanın çətin mərhələsindən keçmişik, sonra isə yadlaşma divarları peyda oldu. İndi bu divarları dağıtmaq, insanlara gələcəyə inam və ümid aşılamaq lazımdır. Musiqi bu prosesdə çox böyük rol oynaya bilər - o, birləşdirir, çünki musiqiçilərin bir dili var, o da notlardır".
Göyçayev vurğulayıb ki, məhz musiqi vasitəsilə xalqlar arasında körpülər qurmaq, təbii insani ünsiyyəti bərpa etmək mümkündür.
O, gənclərin tərbiyəsinə xüsusi önəm verdiyini qeyd edib.
"Mən şagirdlərimə həmişə deyirəm: siz planetin vətəndaşlarısınız, musiqinin milliyyəti yoxdur. İncəsənət - ölkəsindən və ya inancından asılı olmayaraq hər kəs üçün anlaşılan bir dildir", - deyə dirijor bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan ölçülüb-biçilmiş, sülhpərvər mövqe nümayiş etdirir.
"Sülh hamı üçün faydalıdır. Müharibələri qızışdıranlar qan üzərindən qazanc əldə edirlər, bizə isə düşmənçilik olmadan gələcək qurmaq lazımdır", - deyə Göyçayev qeyd edib.
O bildirib ki, rəhbərlik etdiyi məktəbdə 380-dən çox uşaq təhsil alır və müəllimlərin vəzifəsi təkcə musiqi öyrətmək deyil, həm də mənəvi cəhətdən yetkin şəxsiyyət formalaşdırmaqdır.
"Əgər müəllim yaxşılıq daşıyırsa, uşaqlar bunu hiss edirlər. Əgər pedaqoq nifrətdən danışırsa, onlar da nifrət edəcəklər. Ona görə də aşılamaq lazımdır ki, dünya kiçikdir, istəsən də, istəməsən də dost olmalısan. Bunu isə musiqi vasitəsilə izah etmək ən asan yoldur", - deyə o bildirib.
Xalq artistinin sözlərinə görə, Azərbaycan musiqi məktəbi həmişə yüksək peşəkarlığı ilə seçilib.
"Bizim məzunlarımız xaricdə nüfuzlu konservatoriyalara qəbul olunur, müxtəlif ölkələrin orkestrlarında çalışırlar. Bu, böyük zəhmətin nəticəsidir. İstedad bir faizdirsə, doxsan doqquz faizi gündəlik zəhmətdir. Mən şagirdlərimə deyirəm: dünya səhnəsində hörmət qazanmaq istəyirsinizsə, peşəkar olun", - deyə Göyçayev vurğulayıb.
Söhbəti yekunlaşdıran maestro əminliyini ifadə edib ki, münaqişələrin nəticələrinin aradan qaldırılmasında məhz incəsənət mühüm rol oynayacaq.
"Rostropoviç dağıdılmış Berlin divarının yanında ifa edəndə sülhə olan inamını ifadə edirdi. Biz də ifa etməliyik - həm birbaşa, həm də məcazi mənada. Musiqi ruhları sağaldır, insanları yaxınlaşdırır və ən möhkəm divarları belə dağıtmağa qadirdir. Bu, sülhə aparan yolumuzdur", - deyə Teymur Göyçayev yekunlaşdırıb.
Verilişin tam videoburaxılışını təqdim edirik.
