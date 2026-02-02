https://news.day.az/azerinews/1813492.html Partlayış səsləri ilə bağlı RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ 2-6 fevral tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi (MN) məlumat yayıb.
