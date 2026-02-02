Bu şəxs Naxçıvan MR-in ali vəzifəli şəxsi sayılmayacaq
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi sayılmayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklərin təsdiq edilməsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Mövcud qanunvericiliyə görə, Naxçıvan MR-in ali vəzifəli şəxsi Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədridir. Sözügedən maddədə Naxçıvan MR-in ali vəzifəli şəxsinin səlahiyyətləri də əksini tapıb.
Qanun layihəsində həmin maddənin ləğv edilməsi təklif olunur.
Qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılaraq ikinci səsvermədə qəbul edilib. İlk səsvermə 2025-ci il iyulun 8-də keçirilib.
