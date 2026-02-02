https://news.day.az/azerinews/1813553.html Abşerona prokuror təyin olundu Şəfahət İmranov Abşeron rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb. Baş prokurorun əmrinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Hərbi prokurorunun müavini Şəfahət İmranov Abşeron rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.
