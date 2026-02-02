https://news.day.az/azerinews/1813666.html Xankəndidə Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibəti ilə qala gecəsi keçirilir - FOTO Xankəndidə Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibəti ilə qala gecəsi keçirilir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, gecədə idman və gənclər nazirliyinin rəsmiləri, media nümayəndələri, Azərbaycanın müxtəlif regionlarından olan gənclər iştirak edib.
Xankəndidə Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibəti ilə qala gecəsi keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, gecədə idman və gənclər nazirliyinin rəsmiləri, media nümayəndələri, Azərbaycanın müxtəlif regionlarından olan gənclər iştirak edib.
Qala gecəsində istedadlı musiqiçilər Azərbaycan milli musiqilərini ifa ediblər.
Xatırladaq ki, Azərbaycan gənclərinin ilk foruma 1996-cı il 2 fevral tarixində ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və bu tarix sonradan Azərbaycan Gəncləri Günü kimi qeyd olunmağa başlamışdır.
