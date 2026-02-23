https://news.day.az/azerinews/1817773.html Bakıda qapısına işarə qoyulan bu evlər də söküləcək - Plana düşüb - VİDEO Bakının Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi ərazisində, dəmir yoluna yaxın tikilmiş evlərin söküləcəyi bildirilir. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, sakinlər ərazinin plana düşəcəyini deyirlər. Amma onlar evlərin nə vaxt və hansı şərtlərlə söküləcəyi barədə məlumata malik olmadıqlarını bildiriblər.
Bakının Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi ərazisində, dəmir yoluna yaxın tikilmiş evlərin söküləcəyi bildirilir.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, sakinlər ərazinin plana düşəcəyini deyirlər.
Amma onlar evlərin nə vaxt və hansı şərtlərlə söküləcəyi barədə məlumata malik olmadıqlarını bildiriblər.
"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirilib ki, hazırda ərazi üzrə layihələndirmə işləri aparılır.
