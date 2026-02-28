Brokoli bu dərdlərə dərman İMİŞ
Bəzi tərəvəzlər dadına görə uşaqların sevmədiyi qidalar arasında yer alır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, parılan araşdırmalar həmin tərəvəzlərdən biri olan brokolinin həqiqətən də həyati əhəmiyyətli xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərir.
Dadını hamı sevməsə də, brokolinin sağlamlıq baxımından faydaları bir çox problemlərin qarşısını almağa kömək edir:
İmmuniteti gücləndirir: Brokoli yüksək miqdarda C vitamini ehtiva edir və bu vitamin immun hüceyrələrinin fəaliyyətini dəstəkləyir. C vitamini eyni zamanda güclü antioksidantdır və hüceyrələri sərbəst radikalların zərərindən qoruyur. Sərbəst radikallar infeksiya və stress zamanı arta bilər. Brokoli müntəzəm qəbul edildikdə orqanizmin müdafiə qabiliyyətinə töhfə verə bilər. Təbii ki, təkbaşına möcüzə deyil, balanslı qidalanmanın bir hissəsi kimi təsirlidir.
Antioksidant dəstəyi verir: Brokoli sulforafan adlı bioloji aktiv birləşmə ehtiva edir. Bu maddə hüceyrələrin öz müdafiə fermentlərini istehsal etməsini təşviq edə bilər və oksidativ stressin azalmasına kömək edə bilər. Oksidativ stress qocalma və bəzi xroniki xəstəliklərlə əlaqələndirilir. Buna görə brokoli hüceyrə səviyyəsində qoruyucu rol oynayır.
Həzmi tənzimləyir: Brokoli liflə zəngindir və lif bağırsaq hərəkətlərini normallaşdırır. Müntəzəm lif qəbulu qəbizlik riskini azalda bilər. Bundan əlavə, lif bağırsaqdakı faydalı bakteriyalar üçün qida mənbəyidir. Sağlam bağırsaq mikrobiotası immunitet və maddələr mübadiləsinə təsir göstərir. Bu baxımdan brokoli həzm sağlamlığının mühüm hissəsi hesab olunur.
Ürək-damar sağlamlığını qoruyur: Tərkibindəki lif və antioksidantlar xolesterin balansına kömək edə bilər. Lif "pis" xolesterin (LDL) səviyyəsinin azalmasına dəstək ola bilər, antioksidantlar isə damar divarını qoruyur. Kalium sayəsində qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər. Bu təsirlərin birgə nəticəsi ürək-damar sistemi üçün qoruyucu potensial yaradır.
Sümükləri möhkəmləndirməyə kömək edir: Brokoli K vitamini baxımından yaxşı mənbədir və bu vitamin sümük mineralizasiyasında rol oynayır. Az miqdarda kalsium da ehtiva edir ki, bu mineral sümük quruluşunun əsas komponentidir. Sümük sağlamlığı vitamin və mineral balansından asılıdır və brokoli bu balansı dəstəkləyən qidalardandır.
Qan şəkərini tənzimləyir: Lifli quruluşu karbohidratların sorulmasını ləngidə bilər və qan şəkərinin kəskin yüksəlməsinin qarşısını ala bilər. Aşağı kalorili və qidalandırıcı olması metabolik tarazlıq üçün üstünlükdür. Tərkibindəki bəzi bitki birləşmələri insulin həssaslığına müsbət təsir göstərə bilər. Lakin diabet müalicəsində təkbaşına həll deyil, dəstəkləyici qidadır.
