Rihannanın evi atəşə tutuldu

Dünyaşöhrətli müğənni Rihannanın Beverli Hills məhəlləsindəki evi atəşə tutulub.

Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarındakı məlumatlı mənbələrə istinadən "Los Angeles Times" nəşri yazıb.

Belə ki, Los-Anceles polisi hadisədə 30 yaşlı qadını şübhəli bilərək saxlayıb.

İstintaqın məlumatına görə, qadın avtomobildə olarkən müğənninin malikanəsinə atəş açıb. Binaya doğru təxminən on atəş açılıb. 

Mənbələrin məlumatına görə, hadisə baş verən zaman Rihanna evinin içərisində olub. Atışma zamanı xəsarət alan olmayıb. 