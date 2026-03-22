"Roma" "Barselona"nın müdafiəçisi ilə maraqlanır
"Barselona"nın futbolçusu Runi Bardci İtaliyaya yollanmağa hazırlaşır.
Day.Az "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, isveçli müdafiəçi "Roma"nın maraq dairəsindədir.
Paytaxt təmsilçisi Runi üçün 1 mövsümlük icarə müqaviləsi təklif edib. İsveçlinin daha çox oyun praktikası qazanması üçün keçidin baş tutacağı ehtimalı yüksəkdir.
O, 2025-ci ildə "Kopenhagen"dən "Barselona"ya keçib. Futbolçunun Kataloniya təmsilçisi ilə müqavilə müddəti 2029-cu il iyunun 30-na qədərdir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре