Xəzər dənizində daha bir zəlzələ baş verib

Xəzər dənizində 3.2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, aprelin 12-də yerli vaxtla 23:45-da qeydə alınan zəlzələnin ocağı 32 kilometr dərinlikdə olub.