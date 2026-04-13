Xəzər dənizində daha bir zəlzələ baş verib Xəzər dənizində 3.2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 12-də yerli vaxtla 23:45-da qeydə alınan zəlzələnin ocağı 32 kilometr dərinlikdə olub.
