Bulvarda gülləri əzənlər polisə çağırıldı

Dənizkənarı Milli Park ərazisində əkilmiş gülləri əzərək əkin sahəsini yararsız hala salan şəxslərin kimliyi müəyyənləşdirilir.

Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı aparılan araşdırmalarla həmin əməlləri törədən 10-a yaxın şəxs müəyyən olunaraq polisə çağırılıb.

Həmin şəxslər barəsində məsuliyyət tədbirləri görülür.