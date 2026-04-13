Bulvarda gülləri əzənlər polisə çağırıldı - VİDEO
Dənizkənarı Milli Park ərazisində əkilmiş gülləri əzərək əkin sahəsini yararsız hala salan şəxslərin kimliyi müəyyənləşdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı aparılan araşdırmalarla həmin əməlləri törədən 10-a yaxın şəxs müəyyən olunaraq polisə çağırılıb.
Həmin şəxslər barəsində məsuliyyət tədbirləri görülür.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре