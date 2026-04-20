https://news.day.az/azerinews/1829039.html Evdən 8000 manatlıq qızıl oğurlayan şəxslər saxlanılıblar Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi ərazisində sakinlərdən birinin evindən oğurluq edilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, Sabunçu RPİ 14-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər - N.Abbasov, O.Abbasov, F.Mövsümov və N.Vəliyev müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Onların daxil olduqları evdən 8000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və mobil telefon oğurladıqları müəyyən edilib.
Araşdırma aparılır.
