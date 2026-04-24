FIFA Dünya Kubokunda bilet QALMAQALI: Elə qiymətlər var ki, almaq MÜMKÜNSÜZDÜR
2026-cı il FIFA Dünya Kuboku 2026 başlamadan ciddi mübahisələrə səbəb olub.
Day.Az xəbər verir ki, rəsmi yenidən satış platformasında bilet qiymətlərinin kəskin artması azarkeşlərin narazılığına yol açıb və turnirin "ən bahalı Dünya Kuboku" kimi dəyərləndirilməsinə səbəb olub.
Ən diqqətçəkən hal final oyunu ilə bağlıdır. MetLife Stadium stadionunda keçiriləcək finalın bəzi biletləri 2,3 milyon dollara qədər yüksəlib. Halbuki həmin biletlərin ilkin satış qiyməti təxminən 10 990 dollar idi, yəni artım qısa müddətdə təxminən 900%-ə çatıb.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, FIFA hər satışdan həm alıcıdan, həm də satıcıdan 15% komissiya aldığı üçün qiymət artımından dolayı böyük gəlir əldə edir. Yarımfinal biletləri 50 min dollara qədər yüksəlir, hətta qrup oyunlarında belə ciddi bahalaşma müşahidə olunur ki, bu da turnirin əlçatanlığını sual altına qoyur.
