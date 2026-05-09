https://news.day.az/azerinews/1833339.html Suraxanıda 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb - VİDEO Bakının Suraxanı rayonunda 12 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Xəyal Zərgərovdan 12 kiloqram 305 qram marixuana aşkarlanıb.
Suraxanıda 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb - VİDEO
Bakının Suraxanı rayonunda 12 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Xəyal Zərgərovdan 12 kiloqram 305 qram marixuana aşkarlanıb. Müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxs narkotik vasitələri satış məqsədilə əldə edib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə X.Zərgərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре