“2-5-15” Metodu: Həftədə cəmi 3 saatla əzələ inkişaf etdirmək MÜMKÜNDÜR
Məşqçi Markusun təqdim etdiyi "2-5-15" metodu vaxtı məhdud olan insanlar üçün nəzərdə tutulub.
Day.Az xəbər verir ki, metodun əsas qaydası hər əzələ qrupunu həftədə iki dəfə çalışdırmaq, hər məşqdə bir əzələ üçün 5 ağır set yerinə yetirmək və ümumi məşqi 15 setlə məhdudlaşdırmaqdır.
Bu yanaşma həm vaxta qənaət edir, həm də əzələ inkişafını dəstəkləyir.
Metodun effektivliyi müntəzəmlik və yüksək intensivliyə əsaslanır. Hər məşqdə əsas diqqət çoxoynaqlı hərəkətlərə - dartınma, oturub-qalxma, sinə pressi kimi baza məşqlərinə yönəlir. Beləliklə, bir saatdan az vaxt sərf etməklə əzələlərə kifayət qədər stimul vermək mümkün olur.
Mütəxəssislərin fikrincə, həddindən artıq məşq etmək hər zaman daha yaxşı nəticə vermir. "2-5-15" sistemi artıq yorğunluğun qarşısını alır, bərpanı sürətləndirir və məşqləri həyat tərzinə uyğunlaşdırır. Xüsusilə iş, ailə və digər öhdəlikləri olan insanlar üçün bu metod əzələ inkişafı ilə gündəlik balansı qorumağa kömək edir.
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