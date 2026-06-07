Bədənin bəzi hissələrindəki yağ beyin yaşlanmasını sürətləndirir – Araşdırma
Yeni tədqiqat göstərir ki, təkcə ümumi çəki deyil, yağın bədəndə hansı bölgədə toplandığı beyin sağlamlığına ciddi təsir edir.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə qarın boşluğunda yığılan visseral yağ iltihabı artıraraq yaddaş və hərəkətə cavabdeh beyin bölgələrində dəyişikliklərə səbəb olur.
Araşdırmaya görə, qol və bədən bölgəsindəki yağ beyin qabığının incəlməsi və yaddaşla bağlı hipokampusun kiçilməsi ilə əlaqələndirilir. Bu dəyişikliklər düşünmə, yaddaş və məlumat emalı qabiliyyətlərinin zəifləməsi ilə müşayiət olunur.
Mütəxəssislər bildirir ki, ayaqlardakı yağ nisbətən qoruyucu təsir göstərə bilər, lakin qarın ətrafında yığılan yağ demensiya və neyrodegenerativ xəstəliklər üçün daha yüksək risk yaradır. Alimlər nəticələrin sağlam qidalanma və fiziki aktivliyin vacibliyini bir daha göstərdiyini vurğulayır.
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