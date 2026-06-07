Appendiks xərçəngi gənclərdə daha çox yayılır
Tədqiqatlar göstərir ki, X nəsli və minilliklərdə appendiks xərçəngi beşikboomerlərə nisbətən 3-4 dəfə daha tez-tez diaqnoz edilir.
Day.Az xəbər verir ki, ABŞ-da 16 il ərzində bu xərçəng növünün yayılması 232%-ə artıb, xəstələrin hər üçüncüsü 50 yaşdan aşağıdır.
Əlamətləri - qarında ağrı və şişkinlik - həzm problemləri ilə asanlıqla qarışdırıla bilər və standart skrining yoxdur. Alimlər hesab edirlər ki, artım diet, spirt, pis yuxu, mikroplastik və kimyəvi çirklənmə ilə bağlı ola bilər, lakin dəqiq səbəblər hələ məlum deyil.
Onkoloqlar bildirirlər ki, gənclər arasında halların artması digər bağırsaq xərçənglərinin artımı ilə üst-üstə düşür, bu da həyat tərzi və ətraf mühit faktorlarının təsirini göstərir.
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