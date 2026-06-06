https://news.day.az/azerinews/1839728.html Azərbaycan millisinin iki futbolçusu heyətdən kənarlaşdırıldı Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik edilib. Bu barədə Day.Az-а AFFA-dan məlumat verilib. Bildirilib ki, Anton Krivotsyuk və Abdulla Xaybulayev heyətdən çıxarılıblar. Qeyd edək ki, millimiz Avstriya toplanışı çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyununda Maltaya 0:2 hesabı ilə uduzub.
Azərbaycan millisinin iki futbolçusu heyətdən kənarlaşdırıldı
Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik edilib.
Bu barədə Day.Az-а AFFA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Anton Krivotsyuk və Abdulla Xaybulayev heyətdən çıxarılıblar.
Qeyd edək ki, millimiz Avstriya toplanışı çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyununda Maltaya 0:2 hesabı ilə uduzub. Həmin görüşdə rəqibin ikinci qolunun ardından futbolçular bir-biriləri ilə dalaşıb.
Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv iyunun 9-da San Marino yığması ilə üz-üzə gələcək.
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