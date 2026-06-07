https://news.day.az/azerinews/1839833.html ABŞ-da atışma nəticəsində 12 nəfər yaralanıb - VİDEO ABŞ-ın Ohayo ştatının Toledo şəhərində keçirilən ənənəvi "Old West End" festivalı yaxınlığında silahlı insident baş verib. APA xəbər verir ki, məlumata görə, qəfildən azı iki nəfər bir-birinə atəş açmağa başlayıb və nəticədə ətrafdakı insanlar da güllələrə tuş gəlib.
ABŞ-da atışma nəticəsində 12 nəfər yaralanıb - VİDEO
ABŞ-ın Ohayo ştatının Toledo şəhərində keçirilən ənənəvi "Old West End" festivalı yaxınlığında silahlı insident baş verib.
APA xəbər verir ki, məlumata görə, qəfildən azı iki nəfər bir-birinə atəş açmağa başlayıb və nəticədə ətrafdakı insanlar da güllələrə tuş gəlib.
Toledo polisi atışmada 12 nəfərin yaralandığını təsdiqləyib, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.
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