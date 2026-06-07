ABŞ-da atışma nəticəsində 12 nəfər yaralanıb

ABŞ-ın Ohayo ştatının Toledo şəhərində keçirilən ənənəvi "Old West End" festivalı yaxınlığında silahlı insident baş verib.

APA xəbər verir ki, məlumata görə, qəfildən azı iki nəfər bir-birinə atəş açmağa başlayıb və nəticədə ətrafdakı insanlar da güllələrə tuş gəlib.

Toledo polisi atışmada 12 nəfərin yaralandığını təsdiqləyib, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.