Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə dolu yağıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür.

Muxtar Respublikanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzindən AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinə bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağətəyi zonalarda yağıntı müşahidə olunur.

Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə isə dolu düşüb. Dolunun diametri 5 millimetr təşkil edib.