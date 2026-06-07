https://news.day.az/azerinews/1839858.html Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə dolu yağıb Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Muxtar Respublikanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzindən AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinə bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağətəyi zonalarda yağıntı müşahidə olunur. Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə isə dolu düşüb.
Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə dolu yağıb
Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür.
Muxtar Respublikanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzindən AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinə bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağətəyi zonalarda yağıntı müşahidə olunur.
Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə isə dolu düşüb. Dolunun diametri 5 millimetr təşkil edib.
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