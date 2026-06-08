Hansı şəxslərə kolbasa-sosis OLMAZ?
Kolbasa, sosis, vetçina damarlarda qan laxtalanması və tromblara səbəb olur.
edicina.az xəbər verir ki, kardioloq Oleq Varfolomeyev bəzi xəstələri xəbərdar edib.
Qan laxtaları bir növ jeləyə çevrilmiş kiçik laxtalardır. Ağciyərlər və ya ürək kimi orqanlara keçərsə, bu, ciddi narahatlıq doğurur. Venalardakı qan laxtaları tez-tez travma, uzun müddətli yataq istirahəti, uzanmaq və ya uzun məsafəli uçuşlarla əlaqələndirilir.
"Əgər qan laxtası qopub ağciyərlərə çatarsa, ora qan tədarükünü dayandıra bilər ki, bu da həyati təhlükə yaradan bir vəziyyətdir və ağciyər emboliyası adlanır. Çox vaxt diaqnoz qoyulmayan bu ciddi, lakin qarşısı alına bilən problem əlilliyə və ölümə səbəb ola bilər.
Dərin vena trombozu və ya DVT, dərin venalarda qan laxtası əmələ gəldikdə baş verən bir VTE növüdür.
Ət, xüsusən də qırmızı və emal olunmuş ət qan laxtalanması riskini artıra bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, həyat tərzi və pəhriz amilləri (məsələn, piylənmə, pis qidalanma, siqaret çəkmək və oturaq həyat tərzi) VTE hallarının təxminən yarısına təsir göstərə bilər", - kardioloq qeyd edib.
O qeyd edib ki, emal olunmuş ət hisə verilmiş, duzlanmış və ya konservantlar əlavə edilməklə konservləşdirilmiş ətə aiddir və aşağıdakıları əhatə edir:
Bekon;
Vetçina;
Salami;
Paştetlər;
Dondurulmuş mal əti kimi konservləşdirilmiş ətlər. /
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре