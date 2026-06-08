https://news.day.az/azerinews/1840000.html Güclü geomaqnit qasırğası olacaq - TARİX AÇIQLANDI Güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir. Bu barədə Day.Az-a Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib. Bildirilib ki, geomaqnit qasırğası 8-10 iyun tarixlərini əhatə edəcək.
Güclü geomaqnit qasırğası olacaq - TARİX AÇIQLANDI
Güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir.
Bu barədə Day.Az-a Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, geomaqnit qasırğası 8-10 iyun tarixlərini əhatə edəcək.
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