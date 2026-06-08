Güclü geomaqnit qasırğası olacaq

Güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir.

Bu barədə Day.Az-a Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, geomaqnit qasırğası 8-10 iyun tarixlərini əhatə edəcək.