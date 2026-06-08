https://news.day.az/azerinews/1840036.html Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - FOTO 15 iyun - Qurtuluş Günü və 26 iyun - Silahlı Qüvvələr Günündə Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib. Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) məlumat verilib.
Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - FOTO
15 iyun - Qurtuluş Günü və 26 iyun - Silahlı Qüvvələr Günündə Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib.
Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) məlumat verilib.
Bildirilib ki, sözügedən reyslərə biletləri 10 faiz endirimlə dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.
Qeyd edək ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.
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