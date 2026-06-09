Bakı-Tbilisi qatarından bu qədər sərnişinlərin istifadə

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Dəmir Yolları mayın 26-dan Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarını bərpa edib.

Day.Az xəbər verir ki, ADY-dən Milli.Az-ın sorğusuna cavab olarab 26 may - 7 iyun tarixləri arasında Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarla 4 minə yaxın sərnişinin səfər etdiyi bildirilib.

"Marşrutun yenidən istifadəyə verilməsi sərnişinlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.Qatarlar hər səfərdə dolur. Tələbat çoxdur", - deyə qurumdan məlumat verilib.