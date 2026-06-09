https://news.day.az/azerinews/1840247.html Bakı-Tbilisi qatarından bu qədər sərnişinlərin istifadə EDİB - SAY AÇIQLANDI Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Dəmir Yolları mayın 26-dan Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarını bərpa edib. Day.Az xəbər verir ki, ADY-dən Milli.Az-ın sorğusuna cavab olarab 26 may - 7 iyun tarixləri arasında Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarla 4 minə yaxın sərnişinin səfər etdiyi bildirilib.
Bakı-Tbilisi qatarından bu qədər sərnişinlərin istifadə EDİB - SAY AÇIQLANDI
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Dəmir Yolları mayın 26-dan Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarını bərpa edib.
Day.Az xəbər verir ki, ADY-dən Milli.Az-ın sorğusuna cavab olarab 26 may - 7 iyun tarixləri arasında Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarla 4 minə yaxın sərnişinin səfər etdiyi bildirilib.
"Marşrutun yenidən istifadəyə verilməsi sərnişinlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.Qatarlar hər səfərdə dolur. Tələbat çoxdur", - deyə qurumdan məlumat verilib.
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