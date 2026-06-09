https://news.day.az/azerinews/1840309.html Polis Nəsimidə yol hərəkətinə mane olan qadın barədə açıqlama yaydı Paytaxtın Nəsimi rayonunda qadın avtomobil yolunda qeyri-adekvat hərəkətlər edib. Daxili İşlər Nazirliyindən Day.Az-а verilən məlumata görə, həmin qadın polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub.
Polis Nəsimidə yol hərəkətinə mane olan qadın barədə açıqlama yaydı
Paytaxtın Nəsimi rayonunda qadın avtomobil yolunda qeyri-adekvat hərəkətlər edib.
Daxili İşlər Nazirliyindən Day.Az-а verilən məlumata görə, həmin qadın polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub.
Araşdırmalarla məlum olub ki, 1981-ci il təvəllüdlü qadın psixi sağlamlığı ilə bağlı qeydiyyatdadır və ailə üzvlərinin nəzarətindən yayınaraq avtomobil yoluna çıxıb.
Onun sağlamlıq vəziyyəti alınaraq nəzarə alınaraq ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.
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