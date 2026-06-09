Polis Nəsimidə yol hərəkətinə mane olan qadın barədə açıqlama yaydı

Paytaxtın Nəsimi rayonunda qadın avtomobil yolunda qeyri-adekvat hərəkətlər edib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Day.Az-а verilən məlumata görə, həmin qadın polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub.

 

Araşdırmalarla məlum olub ki, 1981-ci il təvəllüdlü qadın psixi sağlamlığı ilə bağlı qeydiyyatdadır və ailə üzvlərinin nəzarətindən yayınaraq avtomobil yoluna çıxıb.

Onun sağlamlıq vəziyyəti alınaraq nəzarə alınaraq ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.