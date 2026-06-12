Antibiotiklər effektivliyini İTİRİR: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı PANİK VƏZİYYƏTDƏ
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) 2026-2036-cı illər üçün antibakterial dərmanlara qarşı bakteriyaların müqavimətinə qarşı yeni qlobal hərəkət planını təsdiqləyib.
Day.Az-ın məlumatıan görə, 2023-cü ildə ən çox yayılan bakterial infeksiyalardan hər altıncısı antibiotiklərə davamlı olub.
Hazırda 40%-dən çox antibiotik qan, bağırsaq və sidik yolları infeksiyalarında qismən və ya tamamilə təsirsizdir, bu da xüsusilə az inkişaf etmiş ölkələrdə ciddi sağlamlıq təhlükəsi yaradır.
Xüsusilə E. coli və K. pneumoniae kimi gram-mənfi bakteriyaların rezistentliyinin artması narahatlıq doğurur. Bu mikroorqanizmlər septik vəziyyət və ölüm riski yaradan ağır infeksiyalara səbəb olur. ÜST-nin rəhbəri Tedros Adhanom Gebreyesus bildirir ki, müasir tibbin antibiotik müqavimətinin artımı ilə ayaqlaşa bilməməsi qlobal sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaradır.
Yeni GAP-AMR planı infeksiyaların müalicəsində antibiotiklərin təsirinin qorunması üçün tədbirlər nəzərdə tutur: dərmanlara düzgün nəzarət, təyinat üzrə istifadənin təşviqi, kənd təsərrüfatında antibiotik istifadəsinin azaldılması və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması. Həkimlər isə insanları yalnız tibbi göstərişlə, düzgün dozada və kursu tamamlamaq şərti ilə antibiotiklərdən istifadə etməyə çağırır, özbaşına müalicədən isə çəkinməyə tövsiyə edirlər.
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