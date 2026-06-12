Bağırsaq sağlamlığı və uzunömürlülük üçün 5 polifenolla zəngin qida
Avstraliyalı qastroenteroloq və mikrobiom mütəxəssisi Dr. Pol Frums bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyən əsas maddələrdən biri kimi polifenolları xüsusilə vurğulayır.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bu bitki birləşmələri yoğun bağırsaqda mikrobiom tərəfindən aktivləşdirilir və iltihabəleyhinə təsir göstərən maddələrə çevrilir.
Bu isə ürək-damar xəstəlikləri riskinin azalması, metabolizmin yaxşılaşması və yaşla bağlı koqnitiv geriləmənin yavaşlaması ilə əlaqələndirilir.
Mütəxəssis gündəlik rasiona daxil edilməsini tövsiyə etdiyi 5 əsas polifenol mənbəyini də açıqlayıb: qaragilə, yüksək kakao tərkibli tünd şokolad, yaşıl çay, əlavə bakirə zeytun yağı və qırmızı soğan ilə nar. Bu qidalar güclü antioksidant xüsusiyyətləri ilə bağırsaq mikrobiomunu qidalandıraraq ümumi sağlamlığa müsbət təsir göstərə bilər.
Həkim qeyd edir ki, insanların çoxu bu qidalardan yalnız bir neçəsini müntəzəm qəbul edir, halbuki optimal təsir üçün onların hamısının rasionda olması faydalıdır. Onun fikrincə, polifenolların kifayət qədər qəbulu sağlamlığın "tikinti materialı" kimi vacib rol oynayır və uzunmüddətli rifahı dəstəkləyir.
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