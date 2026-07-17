https://news.day.az/azerinews/1848609.html Heydər Əliyev Mərkəzinin binası Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb Heydər Əliyev Mərkəzinin binası Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Heydər Əliyev Mərkəzinin binası Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
Heydər Əliyev Mərkəzinin binası Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Diplomat dünya memarlığının ən heyrətamiz şah əsərlərindən biri sayılan Heydər Əliyev Mərkəzinin Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırıldığını qeyd edib.
Səfir bunu Slovakiyaya hörmətin təzahürü kimi qiymətləndirib.
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