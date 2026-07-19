https://news.day.az/azerinews/1849025.html Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub - FOTO Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Şuşa şəhərində keçirilən Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində "Sözün həsrəti -Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub.

Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub - FOTO

Azərbaycanca, 19 июля 2026 20:26 (UTC +04:00) 319
Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub

Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Şuşa şəhərində keçirilən Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində "Sözün həsrəti -Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub.

Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr edilən kompozisiya Xan qızı Natəvanın evinin qarşısında nümayiş etdirilib.

Kompozisiyanın quruluşçu rejissoru Əməkdar artist Loğman Kərimov, rejissoru Elnur Məmmədov, musiqi tərtibatçısı Tərlan Əsgərlidir.

Səhnə işində Xalq artist Sabir Məmmədov, Əməkdar artistlər Kazım Həsənquliyev, Nazir Rüstəmov, Elşən Rüstəmov, aktyorlar Nəzrin Abdullayeva, Vüsal Məmmədov, Zəhra Salayeva, Sürahi Əliməmmədova və Emin Sevdimalıyeva yer alıblar.

Ayşən Mehdiyeva (xanəndə), Əməkdar artist Toğrul Əsədullayev (kamança), Səxavət Məmmədov (tar) və Cəfər Həsənovun (nağara) ifasında təqdim olunan musiqi nümunələri alqışlarla qarşılanıb.

  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
  • Şuşada “Sözün həsrəti –Heydərbabaya salam" adlı bədii-musiqili kompozisiya nümayiş olunub
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ŞUŞA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 21:02 (UTC+04), Общество 277
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 20:49 (UTC+04), Общество 318
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 20:24 (UTC+04), Общество 412
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 20:11 (UTC+04), Спорт 353
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 20:07 (UTC+04), Общество 419
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет 19:45 (UTC+04), Спорт 412
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 1 829
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 19:17 (UTC+04), Это интересно 453
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 19:00 (UTC+04), Спорт 420
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 427
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 18:49 (UTC+04), Общество 478
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 18:40 (UTC+04), В мире 448
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 18:29 (UTC+04), Культура 426
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 18:15 (UTC+04), Спорт 3 759
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 501
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 18:00 (UTC+04), В мире 4 514
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), В мире 541
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 550
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 17:41 (UTC+04), В мире 483
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 17:36 (UTC+04), Спорт 481
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 17:25 (UTC+04), В мире 461
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 17:13 (UTC+04), Культура 487
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 17:01 (UTC+04), Туризм 475
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 511
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 471
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 560
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 16:32 (UTC+04), Политика 668
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 684
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 16:25 (UTC+04), В мире 545
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 487
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 16:00 (UTC+04), Политика 8 008
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 561
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 15:43 (UTC+04), В мире 641
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), В мире 692
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 606
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 15:12 (UTC+04), Спорт 582
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 624
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 14:59 (UTC+04), Общество 560
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 14:44 (UTC+04), Культура 491
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 594
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 542
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 572
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 587
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 598
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 6 413
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 582
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 742
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 6 279
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 589
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 937
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 578
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 5 754
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 683
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 621
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 632
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 636
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 576
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 12:22 (UTC+04), Политика 646
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 687
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 526
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 639
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 6 360
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 698
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 813
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 534
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 925
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 615
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 663
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 637
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 616
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 932
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 617
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 530
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 603
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 530
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 283
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 683
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 372
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 593
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 7 049
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 914
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 617
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 711
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 692
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 970
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 833
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 145
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 785
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 353
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 625
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 861
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 744
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 853
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 1 087
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 913
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 138
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 813
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 035
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 995
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 742
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 370
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 719
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 333
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 921
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 732
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 504
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 906
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 920
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 290
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 910
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 392
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 939
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 930
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 814
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 684
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 976
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 939
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 891
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 483
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 6 110
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 536
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 985
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 038
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 802
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 787
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 1 049
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 983
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 753
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 088
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 071
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 677
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 940
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 323
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 956
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 898
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 920
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 116
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 990
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 668
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 975
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 965
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 314
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 915
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 922
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 971
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 999
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 969
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 953
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 261
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 987
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 715
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 445
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 004
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 940
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 639
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 944
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 064
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 034
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 640
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 326
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 338
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 696
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 615
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 083
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 012
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 727
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 536
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 880
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 014
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 625
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 634
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 587
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 026
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 785
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 057
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 075
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 072
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 665
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 827
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 700
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 688
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 807
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 676
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 677
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 946
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 176
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 691
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 810
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 977
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 639
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 687
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 776
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 843
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 145
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 681
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 048
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 689
Еще новости