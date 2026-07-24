https://news.day.az/azerinews/1849824.html Yuxuya getmə müddəti sağlamlıq haqqında nə deyir? Yuxuya dalmaq üçün sərf olunan vaxt insanın ümumi sağlamlıq vəziyyəti barədə mühüm ipucları verə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, normal şəraitdə insanın yuxuya getməsi təxminən 10-20 dəqiqə çəkməlidir. Day.Az xəbər verir ki, bu müddət orqanizmin kifayət qədər istirahət etdiyini və yuxu ritminin normal işlədiyini göstərə bilər.

Yuxuya getmə müddəti sağlamlıq haqqında nə deyir?

Azərbaycanca, 24 июля 2026 05:55 (UTC +04:00) 309
Yuxuya getmə müddəti sağlamlıq haqqında nə deyir?

Yuxuya dalmaq üçün sərf olunan vaxt insanın ümumi sağlamlıq vəziyyəti barədə mühüm ipucları verə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, normal şəraitdə insanın yuxuya getməsi təxminən 10-20 dəqiqə çəkməlidir.

Day.Az xəbər verir ki, bu müddət orqanizmin kifayət qədər istirahət etdiyini və yuxu ritminin normal işlədiyini göstərə bilər.

Əksinə, başı yastığa dəyən kimi yuxuya getmək bəzən ciddi yorğunluğun və ya gizli yuxu pozuntularının əlaməti hesab olunur.

Ekspertlərin sözlərinə görə, davamlı yuxu çatışmazlığı gün ərzində halsızlıq, diqqətin zəifləməsi, əsəbilik və reaksiya sürətinin azalması ilə özünü göstərə bilər. Uzun müddət keyfiyyətsiz yuxu isə piylənmə, şəkərli diabet, ürək-damar sistemi xəstəlikləri və digər sağlamlıq problemlərinin yaranma riskini artırır. Digər tərəfdən, yuxuya getmək üçün 30 dəqiqədən artıq vaxt tələb olunması da stress, depressiya, yuxu apnesi, narahat ayaq sindromu və bəzi xroniki xəstəliklərlə əlaqəli ola bilər. Xüsusilə hormonal dəyişikliklər yaşayan qadınlar və yaşlı insanlar bu problemlərlə daha tez-tez üzləşirlər.

Mütəxəssislər yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yatmazdan əvvəl elektron cihazlardan uzaq durmağı, yataq otağını qaranlıq, sakit və sərin saxlamağı, həmçinin hər gün eyni saatda yatıb oyanmağı tövsiyə edirlər. Əgər yuxuya getməkdə çətinlik üç ay və ya daha uzun müddət ərzində həftədə ən azı üç dəfə təkrarlanırsa, bunun səbəbini müəyyənləşdirmək üçün həkimə müraciət etmək məqsədəuyğundur.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 342
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 497
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 466
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 515
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 705
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 628
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 674
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 577
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 582
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 596
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 538
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 580
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 643
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 536
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 236
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 267
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 687
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 697
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 658
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 720
Власти Армении ударили реваншистов по рукам - руки прочь от Кярки! 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 578
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 692
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 664
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 713
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 749
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 757
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 646
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 794
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 684
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 902
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 4 519
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 796
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 4 809
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 822
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 812
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 646
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 632
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 965
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 753
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 4 769
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 615
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 695
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 810
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 1 052
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 752
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 816
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 570
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 876
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 730
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 592
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 600
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 543
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 869
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 617
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 868
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 958
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 236
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 566
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 756
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 730
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 706
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 730
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 349
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 5 931
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 706
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 590
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 583
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 699
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 791
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 755
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 585
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 718
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 625
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 551
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 787
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 761
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 201
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 154
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 673
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 1 007
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 745
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 628
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 3 013
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 28 октября 14:42 (UTC+04), Туризм 541
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 28 октября 14:26 (UTC+04), Общество 629
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 28 октября 14:15 (UTC+04), Общество 728
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 28 октября 14:04 (UTC+04), Общество 763
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 28 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 793
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 564
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 892
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 777
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 610
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 767
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 838
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 580
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 855
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 913
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 767
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 820
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 811
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 764
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 239
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 572
Баку избавится от старых дизельных автобусов 28 октября 12:50 (UTC+04), Общество 677
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 676
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 777
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 28 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 776
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 881
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 790
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 803
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 718
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 780
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 563
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 782
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 643
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 799
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 647
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 28 октября 11:55 (UTC+04), Политика 796
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 28 октября 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 567
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 28 октября 11:48 (UTC+04), Общество 835
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 169
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 28 октября 11:45 (UTC+04), Экономика 776
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 28 октября 11:40 (UTC+04), Экономика 955
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 784
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 622
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 762
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 248
Названы важные настройки нового смартфона 28 октября 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 607
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 28 октября 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 272
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 11:09 (UTC+04), Политика 850
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 28 октября 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 773
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 786
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 28 октября 11:01 (UTC+04), Экономика 815
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 28 октября 10:49 (UTC+04), Экономика 810
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 10:42 (UTC+04), Общество 637
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 28 октября 10:29 (UTC+04), Туризм 628
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 28 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 4 690
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 28 октября 10:26 (UTC+04), Общество 605
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 28 октября 10:22 (UTC+04), Культура 665
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 28 октября 10:18 (UTC+04), Политика 901
Азербайджанская нефть изменилась в цене 28 октября 10:17 (UTC+04), Экономика 868
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 10:11 (UTC+04), Политика 6 257
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 28 октября 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 28 октября 10:04 (UTC+04), Экономика 809
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 28 октября 10:01 (UTC+04), Общество 731
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 28 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 975
Золото и серебро подешевели 28 октября 09:41 (UTC+04), Экономика 853
BYD выпустил доступный гибрид 28 октября 09:36 (UTC+04), Автоновости 611
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 28 октября 09:31 (UTC+04), Спорт 600
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 28 октября 09:24 (UTC+04), В мире 845
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 28 октября 09:15 (UTC+04), Экономика 836
Официальные курсы валют в Азербайджане 28 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 28 октября 08:45 (UTC+04), В мире 885
Армению захотели исключить из ОДКБ 28 октября 08:37 (UTC+04), В мире 977
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 28 октября 08:25 (UTC+04), В мире 965
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 28 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 018
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 28 октября 08:08 (UTC+04), Спорт 671
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 28 октября 08:00 (UTC+04), Политика 5 993
В четырех районах Баку не будет света 28 октября 07:46 (UTC+04), Общество 1 533
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 28 октября 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 28 октября 07:19 (UTC+04), В мире 976
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 28 октября 07:07 (UTC+04), В мире 1 041
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 824
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 28 октября 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 725
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 28 октября 03:45 (UTC+04), Медицина 710
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 28 октября 02:31 (UTC+04), В мире 1 156
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 28 октября 01:17 (UTC+04), Спорт 6 622
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 769
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 28 октября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 935
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 909
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:05 (UTC+04), Политика 1 262
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 28 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 086
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 2 187
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 1 113
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 1 070
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 140
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 769
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 1 131
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 607
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 1 206
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 056
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 132
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 1 083
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 245
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 1 111
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 650
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 837
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 800
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 115
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 355
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 143
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 816
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 301
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 276
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 1 206
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 165
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 741
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 1 188
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 822
Еще новости