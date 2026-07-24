https://news.day.az/azerinews/1850090.html Şəkidə məktəbin bağlanacağı iddialarına aydınlıq gətirilib Sosial mediada jurnalist Zülfiyyə Quluyeva Şəkinin Daşbulaq kənd ümumi orta məktəbinin bağlanacağı ilə bağlı post paylaşıb. Məlumata görə, 29 şagirdin təhsil aldığı məktəb 2026-2027-ci tədris ilindən fəaliyyət göstərməyəcək. Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Şəki-Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə sorğu ünvanlanıb.

Şəkidə məktəbin bağlanacağı iddialarına aydınlıq gətirilib

Azərbaycanca, 24 июля 2026 18:03 (UTC +04:00) 298
Şəkidə məktəbin bağlanacağı iddialarına aydınlıq gətirilib

Sosial mediada jurnalist Zülfiyyə Quluyeva Şəkinin Daşbulaq kənd ümumi orta məktəbinin bağlanacağı ilə bağlı post paylaşıb. Məlumata görə, 29 şagirdin təhsil aldığı məktəb 2026-2027-ci tədris ilindən fəaliyyət göstərməyəcək.

Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Şəki-Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə sorğu ünvanlanıb.

Regional təhsil idarəsindən Trend-ə bildirilib ki, Daşbulaq kənd ümumi orta məktəbinin bağlanması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir:

"2026-2027-ci tədris ilindən etibarən yüksəkixtisaslı müəllim təminatında çətinlik müşahidə olunan bəzi fənlər üzrə tədrisin həmin məktəbdə onlayn formatda təşkili nəzərdə tutulur. Bu fənləri müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesində yüksək nəticə göstərmiş ixtisaslı pedaqoqlar tədris edəcəklər", - idarənin məlumatında qeyd olunub.

Regional Təhsil İdarəsindən vurğulanıb ki, bu dəyişiklik təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə təsir göstərmir. Məktəbin pedaqoji və texniki heyətinin əmək münasibətlərində hər hansı ixtisar nəzərdə tutulmur.

Qeyd edək ki, həmin paylaşımın şərh bölməsində Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Səbuhi Rzayev də məsələyə münasibət bildirib. O, məktəbin bağlanmadığını qeyd edərək, bəzi fənlər üzrə müəllim çatışmazlığının olduğunu vurğulayıb:

"Bəzi fənlərin tədrisi üçün müəllim çatışmazlığı var. Bu səbəbdən də qiymətləndirmə nəticələri yüksək olan pedaqoqlar tərəfindən onlayn qaydada həmin fənlər məktəbin özündə uşaqlara keçiriləcək. Bəzi islahatları anlamadan şərh vermək ümumi prosesə ziyandır".

  • Şəkidə məktəbin bağlanacağı iddialarına aydınlıq gətirilib
  • Şəkidə məktəbin bağlanacağı iddialarına aydınlıq gətirilib
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ŞƏKİ-ZAQATALA REGİONAL TƏHSİL İDARƏSİ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 19:29 (UTC+04), В мире 234
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 19:25 (UTC+04), Политика 238
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 19:14 (UTC+04), В мире 226
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 19:06 (UTC+04), Спорт 300
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 19:01 (UTC+04), Общество 353
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 18:50 (UTC+04), Экономика 349
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 18:31 (UTC+04), Политика 412
Əməkdar artist Adilə Əliyeva Parisdə platin medalla təltif olunub - FOTO 18:21 (UTC+04), Azərbaycanca 414
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 18:18 (UTC+04), Экономика 426
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 18:15 (UTC+04), Экономика 427
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 18:03 (UTC+04), Культура 384
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 5 642
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 17:51 (UTC+04), Политика 461
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 17:39 (UTC+04), В мире 512
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 17:25 (UTC+04), Экономика 477
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 497
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 17:22 (UTC+04), Политика 499
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 17:18 (UTC+04), Экономика 515
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 17:15 (UTC+04), Политика 7 374
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 17:02 (UTC+04), Экономика 508
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 16:50 (UTC+04), Спорт 5 018
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 16:48 (UTC+04), Спорт 420
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 16:44 (UTC+04), Экономика 532
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 16:42 (UTC+04), Общество 499
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 16:39 (UTC+04), Экономика 542
Последние подробности о выборах в Израиле 16:38 (UTC+04), В мире 581
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 16:33 (UTC+04), Культура 600
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 16:29 (UTC+04), Экономика 538
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 16:23 (UTC+04), Экономика 563
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 16:17 (UTC+04), Общество 566
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 466
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 16:09 (UTC+04), Экономика 564
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 553
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 16:05 (UTC+04), Экономика 658
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 15:54 (UTC+04), Экономика 572
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 15:52 (UTC+04), Общество 501
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 15:49 (UTC+04), Экономика 564
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 15:46 (UTC+04), Культура 5 507
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 15:23 (UTC+04), В мире 632
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 15:12 (UTC+04), Общество 518
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 15:10 (UTC+04), Общество 539
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 15:00 (UTC+04), В мире 609
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 14:58 (UTC+04), В мире 685
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 14:56 (UTC+04), Экономика 647
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 14:52 (UTC+04), В мире 631
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 14:49 (UTC+04), Спорт 447
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 14:42 (UTC+04), Политика 7 314
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 14:37 (UTC+04), Политика 617
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 467
Совет Европы подверг Францию критике 14:25 (UTC+04), В мире 646
Как в Армении используют СОР17 14:22 (UTC+04), Политика 6 164
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 14:16 (UTC+04), Экономика 652
Убытки Volkswagen выросли 14:05 (UTC+04), Автоновости 454
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 660
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 13:52 (UTC+04), Политика 710
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:46 (UTC+04), Экономика 662
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 13:39 (UTC+04), Общество 6 019
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 623
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 751
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 572
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 509
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 649
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 720
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 674
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 739
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 683
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 673
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 676
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 545
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 12:45 (UTC+04), Политика 8 176
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 485
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 512
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 667
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 711
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 569
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 740
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 544
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 710
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 748
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 717
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 718
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 886
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 725
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 718
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 459
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 525
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 826
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 476
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 530
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 1 007
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 7 965
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 763
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 7 243
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 772
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 798
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 736
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 490
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 532
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 1 100
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 844
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 816
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 750
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 604
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 769
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 1 196
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 564
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 778
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 803
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 1 609
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 18 459
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото 09:00 (UTC+04), В мире 844
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 874
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 842
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 843
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 9 027
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 851
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 910
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 1 003
Армянская ложь с французским акцентом 08:00 (UTC+04), Политика 6 169
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 701
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 626
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 1 044
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 646
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 732
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 155
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 1 075
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 171
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 714
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 733
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 890
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 653
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 798
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 1 089
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 661
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 649
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 966
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 1 123
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 1 171
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 114
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 1 192
В Армении пресекли инициативу оппозиции 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 456
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 1 147
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 127
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 1 175
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 225
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 240
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 780
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 270
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 909
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 494
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 169
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 241
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 447
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 986
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 238
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 747
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 756
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 105
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 1 164
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 767
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 715
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 1 112
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 245
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 2 194
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 1 181
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 265
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 692
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 394
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 1 149
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 702
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 715
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 634
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 156
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 723
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 289
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 150
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 685
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 647
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 1 180
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 153
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 129
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 1 165
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 900
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 400
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 128
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 694
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 680
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 113
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 1 206
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 172
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 673
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 1 128
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 734
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 668
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 1 199
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 193
Еще новости